Turniej WTA w Bogocie. Porażki Linette i Kani

W trzecim secie ze stanu 0:3 Linette doprowadziła do 5:3. Kolejne gemy jednak przegrała i z trudem wywalczyła przedłużenie gry w tie-breaku, broniąc dwie piłki meczowe. Trzeciego meczbola, już w tie-breaku, nie obroniła.Sorribes Torro jest niżej notowana od Polki w rankingu WTA. Hiszpanka zajmuje 93. miejsce, a poznanianka - 84. Był to ich pierwszy pojedynek.Oprócz Sorribes Tormo do półfinału awansowała jej rodaczka Lara Arruabarrena (65. WTA). Dwa pozostałe ćwierćfinały zostaną rozegrane w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego.W deblu rozstawione z "trójką" Paula Kania i Argentynka Maria Irigoyen przegrały w ćwierćfinale z Brazylijką Beatriz Haddad Maią i Argentynką Nadią Podoroską 3:6, 4:6.