NBA. Pobity rekord frekwencji

Liga podała precyzyjną liczbę widzów w całym sezonie: 21 997 412. To o 25 283 więcej niż w poprzednim, co oznacza wzrost o 0,1 proc.Po raz trzynasty wskaźnik frekwencji osiągnął co najmniej 90 proc. (dokładnie 94 proc. - kolejny rekord). Wszystkie bilety sprzedano na 723 mecze - to z kolei wyrównany rekord z sezonu 2015/16.W trakcie sezonu zasadniczego ligi NBA rozgrywanych jest 1230 spotkań.