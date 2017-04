MKOl potwierdził, że wybory gospodarza igrzysk 2024 roku odbędą się w Limie

Przeprowadzenie sesji MKOl w stolicy Peru nie było pewne z powodu katastrofalnych deszczów, jakie nawiedziły ten kraj, a także problemów politycznych i organizacyjnych, związanych z dymisją prezesa Peruwiańskiego Komitetu Olimpijskiego.Niewykluczone, że w Limie dojdzie do podwójnych wyborów - gospodarzy igrzysk 2024 i 2028 roku. MKOl rozważa taką możliwość, nie chcąc stracić żadnej z kandydatur zgłoszonych do organizacji olimpiady 2024.Od początku roku powodzie, do jakich doszło w związku z ulewami w Peru, spowodowały śmierć 101 osób, a ponad 900 tys. Peruwiańczyków poniosło znaczne straty materialne.Powodzie i lawiny błotne dały się we znaki zwłaszcza w północnej części kraju. Także w stolicy kraju Limie, która odznacza się klimatem subtropikalnym pustynnym i charakteryzuje zazwyczaj bardzo niskimi opadami deszczu (100-600 mm w ciągu roku), doszło do miejscowych podtopień.Peru przeżywa coroczny okres deszczowy, jednak w tym roku opady są znacznie bardziej intensywne niż w ostatnich latach. Klimatolodzy wiążą te zmiany z trwającym od miesięcy zimowych zjawiskiem "El Nino". Spowodowało ono nasilenie ekstremalnych zjawisk klimatycznych na zachodnim wybrzeżu Ameryki Południowej.