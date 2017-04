Liga Mistrzów. Kamil Glik o Łukaszu Piszczku: Widziałem po nim, że jest bardzo nieswój

Wstrząsająca relacja piłkarza Borussii

Piłkarze AS Monaco, z Kamilem Glikiem w składzie, po wyjazdowym zwycięstwie 3:2 nad Borussią Dortmund Łukasza Piszczka są bliżej awansu do półfinału Ligi Mistrzów. Środowy mecz odbywał się jednak w cieniu wydarzeń, do jakich doszło w tym mieście dzień wcześniej.- Chwilę pogadaliśmy z Łukaszem po meczu. Ale w całym spotkaniu widziałem po nim, że jest bardzo nieswój. Znam go bardzo dobrze od paru lat, wiem jakim jest człowiekiem. Ani przez moment nie widziałem uśmiechu na jego twarzy - powiedział Glik w rozmowie z " Przeglądem Sportowym ".I dodał: - Doskonale widziałem ile nerwów kosztowały go przeżycia związane z zamachem. Zresztą mam poczucie, że to co spotkało piłkarzy Borussii mogło się przydarzyć każdemu z nas, mnie, wam, kibicom, naszym rodzinom, które przyjechały na mecz.Przypomnijmy, że spotkanie miało się odbyć we wtorkowy wieczór, ale tego dnia miały miejsce w Dortmundzie dramatyczne wydarzenia . Po godz. 19 doszło do trzech wybuchów na drodze, którą autokar wiózł piłkarzy BVB na mecz z Monaco.Ranni zostali hiszpański obrońca Marc Bartra (przeszedł już operację złamanej ręki) oraz policjant jadący na motorze przed autobusem.***- Po wybuchu wszyscy skuliliśmy się w autobusie, kto mógł, ten położył się na podłodze - powiedział w rozmowie ze szwajcarskim "Blickiem" Roman Buerki, bramkarz Borussii Dortmund.- Jestem wstrząśnięty - tak szokujące wydarzenia z wtorkowego wieczoru w Dortmundzie skomentował Jakub Błaszczykowski.Reprezentant Polski tuż po wybuchu wysłał wiadomość do swojej rodziny.