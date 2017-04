UFC. Michelle Waterson chce być pierwszą kobietą, która pokona Joannę Jędrzejczyk

W rozmowie z Arielem Helwani, Michelle zdradziła m.in. swoje plany na najbliższy rok i opowiedziała, jak podchodzi do walki z Rose.- Mój cel na 2017 rok to walka o tytuł. Chcę być pierwszą, która pokona Joannę - mówiła Waterson.Zanim to się jednak stanie, Michelle musi pokonać Namajunas, która nigdy nie należała do łatwych przeciwniczek.- Jestem podekscytowana każdą możliwością, jaką daje nam UFC. Myślę, że walka z Rose to doskonałe zestawienie. Obie walczyłyśmy z Paige [VanZant], a Rose jest sklasyfikowana wyżej ode mnie, więc jeśli w UFC jest ktokolwiek, kogo powinnam pokonać, żeby pokazać swą gotowość do walki o pas, to właśnie ona jest najlepszą przeciwniczką - dodała.Więcej o MMA przeczytasz na InTheCage.pl