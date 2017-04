UFC. Dana White: Rousey nie wróci do MMA

Mimo nieudanego powrotu do startów, wciąż spekuluje się na temat potencjalnego powrotu Rondy do startów. Na ten temat wypowiedział się prezydent organizacji UFC, Dana White: - Rozmawiam z nią średnio raz w tygodniu, jednak z jej ust nie padło nic na temat potencjalnego powrotu do UFC.UFC, wobec przerwy od startów Conora McGregora oraz problemów Jona Jonesa, z pewnością przydał by się powrót Rondy która zawsze budziła wiele emocji i gwarantowała wysokie słupki sprzedaży PPV, jednak White otwarcie mówi o tym, że jego zdaniem nie zobaczymy powrotu Rondy Rousey: - Gdybym miał zgadywać, obstawiał bym, że Rousey nie wróci do MMA Więcej o MMA przeczytasz na InTheCage.pl