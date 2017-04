MŚ w kolarstwie torowym. Złoto Teklińskiego w scratchu!

Wyścig scratch, rozgrywany na dystansie 15 km (60 okrążeniach toru), toczył się w zawrotnym tempie. Wielu kolarzy próbowało oderwać się od stawki i zdublować peleton, ale wszystkie próby likwidowano w zarodku. Inni oszczędzali siły na finisz.Dopiero na osiem rund przed metą pierwszą skuteczną akcję zainicjował Tekliński. Doścignął i błyskawicznie wyprzedził Portugalczyka Joao Matiasa, uzyskując ponad pół okrążenia przewagi nad rozciągniętym peletonem."Zaatakowałem w najlepszym momencie, wiedząc, że osiem rund jestem w stanie sam przejechać. Przeciwnicy bali się zaryzykować. Nikt nie chciał się poświęcić i mnie gonić. Ostatnie dwa okrążenia były niczym fatamorgana. Jechałem na totalnym limicie sił. Nie bardzo wiedziałem, co się dzieje wokół mnie" - powiedział PAP Tekliński, który do mety utrzymał niewielką przewagę.Srebrny medal wywalczył reprezentant Niemiec Lucas Liss, syn nieżyjącego już czołowego polskiego kolarza lat 70. XX wieku Lucjana Lisa, a brązowy - Brytyjczyk Christopher Latham.To największy sukces w karierze 28-letniego kolarza z Brzegu , zawodnika czeskiej grupy SKC TUFO Prostejov. W ubiegłorocznych mistrzostwach Europy w Saint-Quentin-en-Yvelines pod Paryżem zdobył on w tej konkurencji srebrny medal.Przed Teklińskim mistrzami świata na torze byli: Janusz Kierzkowski na 1 km ze startu zatrzymanego (1973), Benedykt Kocot i Janusz Kotliński w tandemie (1976), Lech Piasecki na 5 km zawodowców (1988) oraz trzykrotnie Katarzyna Pawłowska - dwa razy w scratchu (2012, 2013) i raz w wyścigu punktowym (2016).W wyścigach drużynowych na dochodzenie złote medale zdobyli Australijczycy i Amerykanki. Polacy, z Teklińskim w składzie, pobili dzień wcześniej o blisko sekundę rekord kraju, ale nie zakwalifikowali się do pierwszej rundy z udziałem ośmiu najlepszych zespołów, kończąc rywalizację na dziewiątym miejscu. Polki w czwartek pojechały o pięć sekund wolniej niż w eliminacjach i zostały sklasyfikowane na ósmej pozycji.kobiety4 km drużynowo na dochodzenie:finał:1. USA 4.19,413 (Kelly Catlin, Chloe Dygert, Kimberly Geist, Jennifer Valente)2. Australia 4.19,830 (Amy Cure, Ashlee Ankudinoff, Alexandra Manly, Rebecca Wiasak)o brązowy medal:3. Nowa Zelandia 4.21,778 (Racquel Sheath, Rushlee Buchanan, Kirstie James, Jaime Nielsen)4. Włochy 4.26,562 (Elisa Balsamo, Simona Frapporti, Francesca Pattaro, Silvia Valsecchi)...8. Polska 4.33,237 (Justyna Kaczkowska, Daria Pikulik, Natalia Rutkowska, Nikola Różyńska)mężczyźni:scratch: