Zamach na autobus Borussii Dortmund. Pomyślna operacja Bartry. Ojciec: Był zszokowany

Bartra doznał obrażeń ręki w eksplozji trzech ładunków wybuchowych w pobliżu autokaru wiozącego drużynę BVB na mecz Ligi Mistrzów z AS Monaco w Dortmundzie . Oprócz Hiszpana poszkodowany był także policjant jadący na motocyklu i eskortujący drużynę.Piłkarz został natychmiast przewieziony do szpitala, gdzie przeszedł operację złamanej ręki. Miał też liczne rany spowodowane przez odłamki szkła ze zbitych szyb pojazdu. Zaplanowane na wtorkowy wieczór spotkanie zostało przełożone na środę na godzinę 18.45. Relacja na żywo w Sport.pl - to jest twój live!Według hiszpańskich mediów, Bartra zostanie wypuszczony ze szpitala w czwartek. - Rozmawiałem z nim po operacji i powiedział, że wszystko jest w porządku - powiedział ojciec piłkarza Jose Bartra. - To prawda, że był zszokowany... nagle usłyszał głośny wybuch, eksplozję. Następnie zaczął czuć ból w głowie oraz w ręce, nie miał pojęcia, co się stało.Niemiecka prokuratura podejrzewa dwóch islamskich ekstremistów o atak na autobus piłkarzy Borussii Dortmund - poinformowano podczas konferencji prasowej. Jednego z nich zatrzymano.List znaleziony na miejscu wybuchów w Dortmundzie odwołuje się do Allaha i niemieckich nalotów na Państwo Islamskie . Policja sprawdza, czy zamachowcy nie próbują naprowadzić jej na fałszywy trop.- Po wybuchu wszyscy skuliliśmy się w autobusie, kto mógł, ten położył się na podłodze - powiedział w rozmowie ze szwajcarskim "Blickiem" Roman Buerki, bramkarz Borussii Dortmund.- Jestem wstrząśnięty - tak szokujące wydarzenia z wtorkowego wieczoru w Dortmundzie skomentował Jakub Błaszczykowski.Reprezentant Polski tuż po wybuchu wysłał wiadomość do swojej rodziny.Wtorkowe spotkanie Borussii Dortmund z Monaco zostało odwołane. UEFA podjęła decyzję o nowym terminie spotkania.