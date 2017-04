Formuła 1. Fernando Alonso nie wystartuje w GP Monaco. Woli wystartować w Indianapolis 500

- Jestem zachwycony możliwością startu w tegorocznym Indy 500 - powiedział Hiszpan, który będzie trenował na torze od 15 maja (wyścig odbędzie się 28 maja ). - To jeden z najsłynniejszych wyścigów na świecie, z którym rywalizować może jedynie 24-godzinny wyścig w Le Mans oraz GP Monaco. Oczywiście żałuję, że w tym roku nie wystartuję w Monako, ale to będzie jedyne Grand Prix, jakie opuszczę w tym sezonie. Wrócę do kokpitu McLarena-Hondy na GP Kanady w Montrealu na początku czerwca.- Nigdy wcześniej nie ścigałem się w bolidzie IndyCar na tak szybkim torze, ale jestem przekonany, że sobie poradzę. Serię IndyCar oglądałem w telewizji oraz w internecie i wiem, że wymagana jest tam ogromna precyzja, gdy ścigasz się obok innych samochodów z prędkością 350 km/h.Alonso ma za sobą słaby początek nowego sezonu; nie ukończył Grand Prix Australii oraz Chin. Jego kontrakt z McLarenem-Hondą wygasa wraz z końcem 2017 roku. Jego kolega Mark Webber (były kierowca Red Bulla) zasugerował, że Hiszpan może odejść z zespołu jeszcze w trakcie sezonu. Alonso zaprzecza jednak tym spekulacjom. - To nieprawda. Wszyscy byli kierowcy rozmawiając o mnie są przedstawiani jako moi bliscy znajomi, jakbym miał depresję. Ale to nie tak. W Formule 1 daję z siebie wszystko. To prawda, że zespół nie jest teraz za mocny. Z dnia na dzień nic nie zrobimy, ale musimy ciężko pracować.McLaren jeszcze nie potwierdził oficjalnie, kto zastąpi Alonso podczas Grand Prix Monaco (28 maja), ale faworytem jest Jenson Button, mistrz świata z 2009 roku, który zawiesił karierę w zeszłym roku. W tym sezonie Brytyjczyk jest ambasadorem McLarena z opcją powrotu do ścigania w 2018 roku.