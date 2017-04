Bilety na EURO U21 Polska 2017 bez danych imiennych

Zgodnie z nowelizacją, w przypadku biletów na mecze UEFA EURO U21 Polska 2017, na bilecie wstępu nie będzie uwidaczniane imię i nazwisko nabywcy biletu oraz jego numer PESEL (a w razie gdy nie został on nadany - rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość).Nowela przewiduje zawieszenie na czas turnieju UEFA Euro U-21, od 16 do 30 czerwca, części przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Stanowią one, że sprzedaż biletu na mecz piłki nożnej następuje po uzyskaniu danych zgodnych z dokumentem potwierdzającym tożsamość, a na bilecie umieszcza się dane posiadacza oraz numer miejsca.Wprowadzenie zmiany w ustawie, postulowanej przez Polski Związek Piłki Nożnej, ma umożliwić większy udział zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej poprzez odejście od szczegółowej procedury uzyskiwania danych personalnych od każdej z osób. Tym samym ułatwiony zostanie proces zamiany biletów między zorganizowanymi grupami oraz przekazanie biletu innej osobie.UEFA Euro U-21 2017, największa w tym roku impreza piłkarska w Europie, rozegrana zostanie na stadionach w Bydgoszczy Lublinie i Tychach. Inauguracja turnieju odbędzie się 16 czerwca w Kielcach, finał - 30 czerwca w Krakowie.