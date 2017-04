Liga Mistrzów. Policja pod hotelem AS Monaco, BVB na treningu

Wstrząsająca relacja piłkarza Borussii

"Rozmawiałem z zawodnikami w szatni i zaapelowałem byśmy pokazali społeczeństwu, że nie ugniemy się przed terrorem" - powiedział szef BVB Hans-Joachim Watzke. Między 13 a 15 zespół ma zjeść wspólny obiad , a później odpoczywać. Ćwierćfinałowy mecz Ligi Mistrzów z AS Monaco ma się rozpocząć w Dortmundzie o 18.45. Relacja na żywo w Sport.pl.Początkowo spotkanie było zaplanowane na wtorek na 20.45. Gdy zespół BVB był w drodze obok autokaru doszło do trzech wybuchów. Ranny został hiszpański piłkarz Marc Bartra oraz policjant jadący motorem przed autobusem. Spotkanie zostało przełożone. Na razie nie wiadomo, kto może stać za zamachem. Policja bada wątek islamski oraz antyfaszystowski.Z kolei władze BVB proszą wszystkie media, by nie pytali o stan zdrowia Bartry. Piłkarz przeszedł operację ręki. "Naszym głównym zadaniem jest teraz jak najszybciej stanąć na nogi i zorganizować bezpieczną imprezę" - poinformował klub.Po wtorkowych wydarzeniach policja zadbała także o bezpieczeństwo piłkarzy z Monako. Przed hotelem są wzmożone środki bezpieczeństwa. "Zrobimy wszystko, by obu drużynom nic już nie groziło" - powiedziała rzeczniczka prasowa policji.- Po wybuchu wszyscy skuliliśmy się w autobusie, kto mógł, ten położył się na podłodze - powiedział w rozmowie ze szwajcarskim "Blickiem" Roman Buerki, bramkarz Borussii Dortmund.- Jestem wstrząśnięty - tak szokujące wydarzenia z wtorkowego wieczoru w Dortmundzie skomentował Jakub Błaszczykowski.Reprezentant Polski tuż po wybuchu wysłał wiadomość do swojej rodziny.Wtorkowe spotkanie Borussii Dortmund z Monaco zostało odwołane. UEFA podjęła decyzję o nowym terminie spotkania.