Transfery. "Het Nieuwsblad": Anderlecht i Gent kuszą Vadisa Odjidję-Ofoe

Legia chce przedłużyć kontrakt ze swoją gwiazdą, ale Belg na razie zwleka z podpisem pod kontraktem - woli skupić się na zdobyciu mistrzostwa Polski. 28-latek znajduje się w znakomitej dyspozycji. Pierwszy raz od kilku lat nie ma problemów z kontuzjami i w 34 meczach strzelił cztery gole i zaliczył dziesięć asyst.Jego kontrakt jest ważny do lata 2018 roku. To okazja m.in. dla Anderlechtu, z którego latem może odejść pomocnik Youri Tielemans lub / oraz Leander Dendoncker. Jeśli któryś z nich odejdzie, to wicemistrzowie Belgii zwrócą się po zawodnika Legii. Uważnie obserwuje go również Gent, trzeci zespół poprzedniego sezonu. Jak piszą Belgowie, Odjidja-Ofoe jest wyceniany na 5 mln euro i w styczniu odrzucił lukratywną ofertę z amerykańskiego New York City.Po dwóch meczach grupy mistrzowskiej Anderlecht jest liderem z 35 pkt. Drugie jest Club Brugge (31 pkt), a trzeci Gent (29 pkt). Legia Warszawa jest na drugim miejscu w polskiej ekstraklasie - po 28 kolejkach traci punkt do prowadzącej Jagiellonii Białystok