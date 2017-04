NBA. Atlanta Hawks rywalem drużyny Gortata w 1. rundzie play off

"Jastrzębie" ostatnio imponują formą. To było ich czwarte zwycięstwo z rzędu, w dodatku odniesione dość gładko, choć trener Mike Budenholzer dłużej niż zwykle dał grać rezerwowym. Świetnie dysponowany był Dwight Howard. 31-letni środkowy, za którego powstrzymanie będzie odpowiadał Gortat, zdobył 19 punktów i miał 12 zbiórek.W sezonie zasadniczym Hawks wygrali tylko jedno z czterech spotkań z Wizards, ale przed stołeczną drużyną nie czują respektu."Możemy pokonać każdego, kto stanie nam na drodze. Wciąż w naszej grze wiele można poprawić, ale na pewno zmierzamy we właściwym kierunku" - podkreślił niemiecki rozgrywający Hawks Dennis Schroeder.Minionej nocy po raz pierwszy w obecnych rozgrywkach w składzie Oklahoma City Thunder zabrakło Russella Westbrooka . 28-letni rozgrywający odpoczywał przed kluczową częścią sezonu. Mimo jego nieobecności Thunder pokonali na wyjeździe Minnesota Timberwolves 100:98.W zwycięskiej ekipie najlepszy był Victor Oladipo, który na swoim koncie zapisał 20 punktów, dziewięć zbiórek i sześć asyst."Jak tylko mogłem starałem się choć odrobinę zastąpić Russella w każdym elemencie gry" - przyznał.Wśród pokonanych na wyróżnienie zasługuje Karl- Anthony Towns - 26 pkt i 12 zbiórek.Sezon zasadniczy zakończy się w środę, a Wizards tego dnia na wyjeździe zmierzą się z Miami Heat. Drużyna z Florydy wciąż ma szansę na grę w play off, ale musi wygrać i liczyć na porażkę Chicago Bulls lub Indiana Pacers.Na Zachodzie natomiast jasne jest już niemal wszystko. Wiadomo, że w pierwszej rundzie Golden State Warriors zmierzą się z Portland Trail Blazers, San Antonio Spurs z Memphis Grizzlies, Houston Rockets z Oklahoma City Thunder, a Los Angeles Clippers z Utah Jazz . Jedyna niewiadoma dotyczy tylko tego, która z ekip w ostatniej z wymienionych par będzie miała przewagę parkietu.Faza play off rozpocznie się w sobotę.