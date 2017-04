Siatkówka. Chemik z Budowlanymi o czwarty tytuł

Chemik jest na szczycie ekstraklasy od 2014 roku. W cuglach trzy razy z rzędu wygrywał ligę. W tym sezonie był niepokonany przez 22 kolejki. Potem znalazł się w kryzysie i przegrał trzy mecze. Jednak w półfinale policzanki odzyskały formę i zdeklasowały Developres Rzeszów . Rywalkami drużyny Jakuba Głuszaka w finale będą siatkarki Grot Budowlanych Łódź - Szkoda mi trochę Impelu Wrocław , który przegrał półfinał z Budowlanymi na własne życzenie. Łodzianki przede wszystkim bardzo dobrze zagrały w pierwszym meczu. Rewanż był trochę konsekwencją tamtego spotkania. Dla nas nie miało większego znaczenia z kim zagramy o tytuł - powiedziała rozgrywająca i reżyserka gry Chemika Joanna Wołosz.Zawodniczka z Polic przyznała, że słabsza forma Chemika z końcówki sezonu zasadniczego jest już historią.- W trakcie rozgrywek każdy zespół kiedyś miał dołek, my - pod koniec rundy zasadniczej. Trochę nam ciążył ten nadmuchiwany balonik, że wygramy ligę bez porażki. W marcu przytrafiły się gorsze mecze i przegrane. Jednak w półfinałach zagrałyśmy już na poziomie, do jakiego przyzwyczaiłyśmy kibiców. Jeśli tak samo zagramy w meczach finałowych, zdobędziemy mistrzostwo - oceniła.W sezonie zasadniczym Chemik i Budowlani wygrywały bezpośrednie mecze we własnych halach. Jednak w finale Pucharu Polski to drużyna z Polic zdecydowanie pokonała łodzianki 3:0.- Przewaga psychiczna jest po naszej stronie. Wszystkie myślimy o tytule mistrzowskim. Myślę, że udowodnimy naszą wyższość najpierw w piątek w Łodzi, a potem w rewanżu 19 kwietnia u siebie. Mamy jeszcze rezerwy w naszej grze. W półfinałach z Rzeszowem zagrałyśmy na 85 procent naszych możliwości. Jest jeszcze spora rezerwa - podkreśliła Wołosz.Chemik już w ubiegłą sobotę zapewnił sobie grę w finałach, Grot Budowlani do finałów awansował dwa dni później. Rywalizacja o złoto rozpoczyna się już w piątek w Łodzi.- Te dwa dni odpoczynku mogą zrobić różnicę, podobnie jak fakt, że decydujący mecz odbędzie się w naszej hali. To bez wątpienia będzie naszym atutem. Z drugiej strony, rywalki mogą być po niedawnym awansie do finału bardziej "nakręcone" - stwierdziła rozgrywająca.Jej zdaniem o sile łodzianek decydują Kaja Grobelna i Gabriela Polańska. Zadaniem Chemika będzie zniwelowanie ich skuteczności. W półfinałach taktyka policzanek opierała się na "unieszkodliwieniu" Adeli Helic. Wykonały to perfekcyjnie. Serbka schodziła z parkietu po pierwszych setach obu meczów notując fatalną skuteczność. Chemik za to dominował zagrywką, grą obronną i skutecznymi kontrami kończonymi głównie przez doświadczone Annę Werblińską, Aleksandrę Jagieło i Stefanę Veljkovic.Wołosz pierwsze mistrzostwo kraju zdobyła przed rokiem w barwach Chemika. Nie udawało jej się to wcześniej ani w lidze polskiej (grała w Impelu i BKS Bielsko-Biała), ani we Włoszech z zespołem z Busto Arsizo. Przed rokiem tytuł mistrzowski chemiczki celebrowały w Sopocie . W poprzednich latach też decydujące mecze rozgrywały w halach rywalek. W tym roku najważniejszy mecz sezonu rozegrany zostanie w Azoty Arenie w Szczecinie . Chemika dopingował będzie na trybunach m.in. Maciej Wołosz - brat Joanny, na co dzień zawodnik Espadonu Szczecin.- Gdy Aśka z drużyną wygrają mecz, przeniosę ją "na barana" wokół boiska. Oczywiście jeśli nie będzie miała nic przeciwko temu - zapewnił Maciej Wołosz.- Deklaracja padła. Mam nadzieję, że tak się stanie - zakończyła rozgrywająca Chemika.