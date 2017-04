Żużel. Cieślak: Nie rozdawać medali przedwcześnie

"Jest kilka drużyn, które na papierze w tym momencie przodują, ale to jest tylko papier. Zeszły sezon nam pokazał, że Unia Leszno , która była faworytem rozgrywek, ledwo się utrzymała w lidze" - przypomniał Cieślak.Szkoleniowiec na pytanie o żużlowców, którzy będą w tym roku gwiazdami rozgrywek, wymienił na pierwszym miejscu Polaków startujących w cyklu Grand Prix."Bo to są wszystko czołowi zawodnicy. Do tego dochodzą: Greg Hancock, Tai Woffinden, Jason Doyle, Emil Sajfutdinow, Martin Vaculik. To jest cała armia muszkieterów, którzy potrafią dobrze jechać" - zapewnił.Jak dodał, najbardziej jednak lubi, gdy pojawiają się nowe gwiazdy."Zaczyna się sezon, nie liczyliśmy na zawodnika, a nagle okazuje się, że on zostaje bohaterem kilku meczów i całego cyklu" - podkreślił.Trener zielonogórzan i reprezentacji Polski przyznał, że w swojej klubowej drużynie bardzo liczy na Jarosława Hampela . Ten pod koniec sierpnia wrócił do rywalizacji po ponadrocznej przerwie spowodowanej złamania kości udowej."Wrócił do ścigania i naprawdę prezentuje się dobrze. Mamy też kapitana Piotra Protasiewicza, który zgubił gdzieś PESEL i robi to, co robi. Mamy Patryka Dudka, który jeździ w cyklu GP, mamy Doyle'a, który w zeszłym roku - jak to się mówi - witał się już z tytułem mistrza świata, Hampela oraz obiecujących Andreja Karpowa i Jacoba Thorssella, którzy naprawdę mogą wnieść dużo do zespołu. Są też fajni juniorzy" - wyliczał.Przypomniał, że w ubiegłym roku jego drużyna była osłabiona."Jeździliśmy właściwie w czwórkę, jeśli chodzi o seniorów. No i był brązowy medal. Uważam, że to był dobry wynik , choć nie każdy musi tak uważać. Myślę, że w tym roku stać nas już na lepszą lokatę" - zaznaczył Cieślak.