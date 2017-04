Zamach na autobus Borussii: Śledczy znaleźli list i pakunek w hotelu piłkarzy

Łukasz Piszczek wysłał wiadomość do rodziny

Mecz odwołany! Kiedy zagrają?

Trzy wybuch w Dortmundzie. Jeden piłkarz poszkodowany

- Około 19.15 doszło do trzech wybuchów w pobliżu autobusu Borussii Dortmund . Ładunki wybuchowe mogły zostać ukryte w żywopłocie przy parkingu - napisała dortmundzka policja w komunikacie o wydarzeniach z wtorku. Autobus Borussii wyjeżdżał spod hotelu na stadion. W wyniku eksplozji ranny odłamkami wybitej szyby został hiszpański obrońca Borussii Marc Bartra.- Czy to był atak terrorystyczny? - Na razie zakładamy, że to było przestępstwo i że zamiarem było zabójstwo - odpowiadali policjanci podczas konferencji prasowej zwołanej późnym wieczorem po odwołaniu meczu. Ok. 19.50 autobus wiozący piłkarzy Borussii Dortmund na stadion, na mecz z AS Monaco, został uszkodzony w wyniku trzech eksplozji.- Zdetonowano materiały wybuchowe w znacznej ilości. Ładunki wybuchowe mogły zostać ukryte w żywopłocie przy parkingu - napisała dortmundzka policja w komunikacie o wydarzeniach z wtorku. Czwarty pakunek (być może ładunek wybuchowy - policja nie zdradzała szczegółów) znajdował się w hotelu, w którym byli zakwaterowani piłkarze Borussii. Po ataku na autobus rozjechali się do domów.Policja znalazła też list, ale bada na razie jego autentyczność. - Żeby móc dalej prowadzić z powodzeniem śledztwo, musimy być bardzo ostrożni jeśli chodzi o ujawnianie informacji - mówili policjanci. W wyniku eksplozji ranny odłamkami wybitej szyby został hiszpański obrońca Borussii Marc Bartra, ma pękniętą kość nadgarstka i rany cięte.Rzecznik policji w Dortmundzie Gunnar Wortmann powiedział we wtorek telewizji N24, że ładunki, które wybuchły w pobliżu autokaru drużyny BVB, należy brać poważnie. To nie były sylwestrowe fajerwerki - podkreślił rzecznik.Z ustaleń policji wynika, że ładunki wybuchowe ukryte były w zaroślach przy szosie. Policja przeszukuje okoliczny teren za pomocą drona. W pojeździe zostały wybite dwie szyby. Agencja dpa podała, powołując się na źródło w policji, że na razie nie ma przesłanek wskazujących na zamach terrorystyczny.Na specjalnej konferencji prasowej, Gregor Lange, szef policji w Dortmundzie powiedział, że eksplozje ładunków wybuchowych w pobliżu autokaru Borussii Dortmund były "celowym atakiem na drużynę BVB". Lange podkreślił, że policja nie wyklucza żadnego motywu sprawców, także "tego najgorszego", nie precyzując, o co chodzi. Uczestnicząca w konferencji przedstawicielka prokuratury ujawniła, że w pobliżu miejsca, gdzie ukryte były ładunki, znaleziono list. Policja nie zdradza szczegółów, ale nieoficjalnie mówi się, że list zostawił sprawca wybuchów.Reprezentant Polski tuż po wybuchu wysłał wiadomość do swojej rodziny.Wtorkowe spotkanie Borussii Dortmund z Monaco zostało odwołane. UEFA podjęła decyzję o nowym terminie spotkania.We wtorek przed meczem Ligi Mistrzów doszło do trzech wybuchów w Dortmundzie. Poszkodowany został jeden piłkarz BVB.