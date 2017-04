Liga Mistrzów. Menedżer Piszczka potwierdza: Były trzy wybuchy. Zaraz po tym, jak autokar Borussii wyjechał z hotelu

Łukasz Piszczek wysłał wiadomość do rodziny

Mecz odwołany! Kiedy zagrają?

Trzy wybuch w Dortmundzie. Jeden piłkarz poszkodowany

Bolek odebrał telefon, opuszczając stadion Borussii. - Drużyna jest już bezpieczna w hotelu. Z Łukaszem wszystko w porządku - przekazuje menedżer Piszczka. - Jest tu tak duże zamieszanie, że nie mogę rozmawiać, dopiero co wyjechałem ze stadionu - dodaje.Bolek potwierdza doniesienia części niemieckich mediów o trzech wybuchach do jakich doszło na trasie przejazdu autokaru Borussii. - Drużyna na stadion nie dojechała, do zamachu doszło zaraz po tym jak zespół wyjechał z hotelu. Wszystko stało się na ulicy, tam doszło do trzech wybuchów. Na szczęście ranny został tylko jeden zawodnik, Marc Bartra - mówi menedżer. Hiszpan jest poraniony odłamkami szkła.Reprezentant Polski tuż po wybuchu wysłał wiadomość do swojej rodziny.Wtorkowe spotkanie Borussii Dortmund z Monaco zostało odwołane. UEFA podjęła decyzję o nowym terminie spotkania.We wtorek przed meczem Ligi Mistrzów doszło do trzech wybuchów w Dortmundzie. Poszkodowany został jeden piłkarz BVB.