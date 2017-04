LM. Wybuchy w Dortmundzie. Akcja fanów Borussii: Noclegi dla kibiców Monaco

Dear supporters of @AS_Monaco_EN! If you need accommodation in Dortmund, please check #bedforawayfans. #bvbasm — Borussia Dortmund (@BVB) 11 kwietnia 2017

Le parcage manifeste son soutien a Dortmund et son public ! #BVBASM pic.twitter.com/s3pqwvwzTt — AS MONACO ???? (@AS_Monaco) 11 kwietnia 2017

Łukasz Piszczek wysłał wiadomość do rodziny

Mecz odwołany! Kiedy zagrają?

Trzy wybuch w Dortmundzie. Jeden piłkarz poszkodowany

Na godzinę przed meczem Ligi Mistrzów doszło do eksplozji. W pobliżu przejeżdżającego autokaru z piłkarzami BVB zdetonowano materiały wybuchowe. Incydent miał miejsce ok. 10 kilometrów od stadionu w Dortmundzie . W wyniku wybuchu odłamki szkła raniły hiszpańskiego obrońcę Borussii Marca Bartrę.Wielu kibiców zarówno Borussii jak i Monaco miało zaplanowany wyjazd tuż po dzisiejszym spotkaniu, dlatego klub z Dortmundu ogłosił na swoim Twitterze akcję #bedforawayfans (nocleg dla przyjezdnych kibiców), dzięki czemu będą oni mogli za darmo przenocować w Dortmundzie i pojawić się na jutrzejszym meczu. Odzew był ogromny i w kilkanaście minut pojawiły się setki ofert. Borussia zapewniła również, że wszystkie bilety z dzisiejszego meczu będą ważne także w środę.Tuż po informacji o wybuchu w pobliżu autokaru Borussii Dortmund, zgromadzeni na trybunach fani Monaco zaczęli skandować ,,Dortmund, Dortmund'', co zostało przyjęte oklaskami na stadionie. Reakcja zarówno fanów Monaco, jak i tych z Dortmundu pokazuje, że chociaż wszyscy są wielkimi przegranymi tych zdarzeń, to futbol zdecydowanie wygrał.Mecz został przeniesiony na środę, na godzinę 18.45.Reprezentant Polski tuż po wybuchu wysłał wiadomość do swojej rodziny.Wtorkowe spotkanie Borussii Dortmund z Monaco zostało odwołane. UEFA podjęła decyzję o nowym terminie spotkania.We wtorek przed meczem Ligi Mistrzów doszło do trzech wybuchów w Dortmundzie. Poszkodowany został jeden piłkarz BVB.