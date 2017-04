NBA. Najlepiej sprzedawała się koszulka Stephena Curry'ego

Curry to najbardziej wartościowy zawodnik (MVP) sezonu zasadniczego 2015/16. Bardzo wysoką, siódmą lokatę zajął 21-letni łotewski skrzydłowy New York Knicks Kristaps Porzingis.Spektakularny awans - na 9. miejsce - zanotował Grek Giannis Antetokounmpo, który nie figurował w notowaniach ubiegłego sezonu.W klasyfikacji sprzedaży klubowych pamiątek najlepsi okazali się Golden State Warriors przed obrońcami tytułu Cleveland Cavaliers. W ubiegłorocznym finale "Kawalerzyści" pokonali "Wojowników" 4-3. Trzecią lokatę zajęli Chicago Bulls, a kolejne Los Angeles Lakers i New York Knicks Liderzy pod względem sprzedaży koszulek:1. Stephen Curry (Golden State Warriors)2. LeBron James (Cleveland Cavaliers)3. Kevin Durant (Oklahoma City Thunder)4. Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder)5. Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers)6. Kawhi Leonard (San Antonio Spurs)7. Kristaps Porzingis (New York Knicks)8. Jimmy Butler (Chicago Bulls)9. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)10. James Harden (Houston Rockets)Klasyfikacja klubów pod względem sprzedaży pamiątek:1. Golden State Warriors2. Cleveland Cavaliers3. Chicago Bulls4. Los Angeles Lakers5. New York Knicks6. San Antonio Spurs7. Oklahoma City Thunder8. Boston Celtics 9. Philadelphia 76ers10. Toronto Raptors