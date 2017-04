Liga Mistrzów. Roman Buerki: Skuliliśmy się w autokarze. Nie wiedzieliśmy, czy stanie się coś jeszcze

Łukasz Piszczek wysłał wiadomość do rodziny

Mecz odwołany! Kiedy zagrają?

Trzy wybuch w Dortmundzie. Jeden piłkarz poszkodowany

Obok przejeżdżającego autokaru z piłkarzami Borussii Dortmund doszło do trzech wybuchów. Marc Bartra został zabrany do szpitala, ma rozciętą rękę przez odłamki szyby. Mecz z AS Monaco w ćwierćfinale Ligi Mistrzów został przełożony na środę na godz. 18.45. - Wyjechaliśmy z hotelu o 19.15. Autobus wjechał na główną ulicę, gdzie doszło do eksplozji. Siedziałem w tylnim rzędzie obok Marca Bartry, który dostał kawałkami wybitej szyby - powiedział Buerki.- Po wybuchy wszyscy skuliliśmy się w autobusie, kto mógł, ten położył się na podłodze. Nie wiedzieliśmy, czy coś jeszcze się stanie. Policja szybko pojawiła się na miejscu, byliśmy bezpieczni, ale również zszokowani. Nikt nie myślał o meczu - zdradził bramkarz BVB.Reprezentant Polski tuż po wybuchu wysłał wiadomość do swojej rodziny.Wtorkowe spotkanie Borussii Dortmund z Monaco zostało odwołane. UEFA podjęła decyzję o nowym terminie spotkania.We wtorek przed meczem Ligi Mistrzów doszło do trzech wybuchów w Dortmundzie. Poszkodowany został jeden piłkarz BVB.