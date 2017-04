Menadżer Glika dla Sport.pl: Paniki nie ma. Czekam w hotelu na Kamila

Sebastian Staszewski: Wciąż przebywa Pan na stadionie Borussii?

Jak na wiadomość o tym szokującym incydencie zareagowali kibice?

Co z Kamilem Glikiem? Jest bezpieczny?

Łukasz Piszczek wysłał wiadomość do rodziny

Mecz odwołany! Kiedy zagrają?

Trzy wybuch w Dortmundzie. Jeden piłkarz poszkodowany

- Już nie. Od razu, jak tylko pojawiła się informacja o wybuchu, uznałem, że mecz się nie odbędzie. I wyszedłem wcześniej. Nie słyszałem już, jak kibice Monaco śpiewali kibicom Dortmundu.- Paniki nie było, chociaż wszyscy byli w szoku. Nikt nie miał pojęcia co się dzieje. Kiedy pojawiła się informacja, byłem na stadionie. I poza tym, że pod autokarem Borussii nastąpił ten wybuch, nic się nie stało. Mecz dość szybko został odwołany. Z tego co słyszałem, odbędzie się w środę.- Tak, czekam właśnie na niego w hotelu. Kamil napisał mi, że już wracają. Pewnie trochę im zejdzie ze względu na zabezpieczenie przejazdu. Najważniejsze jest to, że jest bezpieczny. Zobaczymy, co dziś zadecyduje Monaco.Reprezentant Polski tuż po wybuchu wysłał wiadomość do swojej rodziny.Wtorkowe spotkanie Borussii Dortmund z Monaco zostało odwołane. UEFA podjęła decyzję o nowym terminie spotkania.We wtorek przed meczem Ligi Mistrzów doszło do trzech wybuchów w Dortmundzie. Poszkodowany został jeden piłkarz BVB.