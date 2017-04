Liga Mistrzów. Kazimierz Piszczek: Łukasz wysłał wiadomość, jest bezpieczny

Mecz odwołany! Kiedy zagrają?

Trzy wybuch w Dortmundzie. Jeden piłkarz poszkodowany

Godzinę przed ćwierćfinałowym meczem Borussii Dortmund z Monaco w ćwierćfinale Ligi Mistrzów doszło do szokującego zdarzenia. W pobliżu przejeżdżającego autobusu z piłkarzami niemieckiej drużyny doszło do wybuchu. Miał on miejsce 10 kilometrów od stadionu w Dortmundzie W autokarze znajdował się Łukasz Piszczek, reprezentant Polski. Tuż po wybuchu Polak wysłał wiadomość do swojej rodziny. - Poinformował tylko, że jest bezpieczny. Chciał nas uspokoić, nie zdradził szczegółów. O całej sytuacji dowiedziałem się od niego - powiedział Kazimierz Piszczek w rozmowie ze Sport.pl.Chwilę później niemiecki klub podał pierwsze szczegółowe informacje. Zawodnicy natychmiast wrócili do hotelu, a jedynie poszkodowany Marc Bartra został przewieziony do szpitalu.Służby w Niemczech poinformowały, że w Dortmundzie doszło do trzech wybuchów. Dwa ładunki były umieszczone w krzakach, a jeden w samochodzie, który był zaparkowany na trasie przejazdu autokaru piłkarzy Borussii Dormund.Wtorkowe spotkanie Borussii Dortmund z Monaco zostało odwołane. UEFA podjęła decyzję o nowym terminie spotkania.We wtorek przed meczem Ligi Mistrzów doszło do trzech wybuchów w Dortmundzie. Poszkodowany został jeden piłkarz BVB.