Liga Mistrzów. Trzy eksplozje obok autobusu Borussii Dortmund! Marc Bartra ranny

Bei Abfahrt unseres Busses hat sich ein Vorfall ereignet. Eine Person wurde dabei verletzt. Weitere Infos folgen. #bvbasm — Borussia Dortmund (@BVB) 11 kwietnia 2017

Odpisal mi #Piszczek "Jak przejeżdżaliśmy obok miedzy autami a płotem wybuchła bomba. Wszystko ok. Bartra ma rozcięta rękę. W szpitalu." — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) 11 kwietnia 2017

Łukasz Piszczek wysłał wiadomość do rodziny

Mecz odwołany! Kiedy zagrają?

Trzy wybuch w Dortmundzie. Jeden piłkarz poszkodowany

Na godzinę przed ćwierćfinałowym meczem Borussii Dortmund z Monaco w Lidze Mistrzów doszło do szokującego zdarzenia. W pobliżu przejeżdżającego autobusu z piłkarzami niemieckiej drużyny zdetonowano trzy materiały wybuchowe. Incydent miał miejsce 10 kilometrów od stadionu w Dortmundzie Oficjalne konto Borussii poinformowało, że jedna osoba została ranna. Według niemieckiego dziennika "Bild" w wyniku eksplozji ucierpiał Hiszpan Marc Bartra. Obrońca został przewieziony do szpitala. Piłkarz ma rozciętą rękę przez odłamki szyby.W autokarze był Łukasz Piszczek. Obrońca reprezentacji nie odniósł obrażeń i wraz z kolegami z zespołu wrócił do hotelu. - Jak przejeżdżaliśmy obok miedzy autami a płotem wybuchła bomba. Wszystko ok. Bartra ma rozcięta rękę. W szpitalu - taką wiadomość Łukasz Piszczek przesłał dziennikarzowi "Przeglądu Sportowego".Ćwierćfinałowy mecz Ligi Mistrzów Borussii z Monaco został odwołany i przeniesiony na środę na godz. 18.45.Reprezentant Polski tuż po wybuchu wysłał wiadomość do swojej rodziny.Wtorkowe spotkanie Borussii Dortmund z Monaco zostało odwołane. UEFA podjęła decyzję o nowym terminie spotkania.We wtorek przed meczem Ligi Mistrzów doszło do trzech wybuchów w Dortmundzie. Poszkodowany został jeden piłkarz BVB.