Pierwsza zapowiedź UFC 211 z Joanną Jędrzejczyk i karta walk [WIDEO]

Walka wieczoru:

Karta główna:

Karta wstępna:

Ponadto w walce wieczoru zobaczymy rewanżowy pojedynek Stipe Miocicia z Juniorem dos Santosem którego stawką będzie mistrzostwo w wadze ciężkiej.Karta walk:Stipe Miocic (16-2-0) vs Junior dos Santos (18-4-0) - walka o mistrzowski pas w wadze ciężkiejJoanna Jędrzejczyk (13-0-0) vs Jéssica Andrade (16-5-0) - walka o mistrzowski pas w wadze słomkowejDemian Maia (24-6-0) vs Jorge Masvidal (32-11-0)Henry Cejudo (10-2-0) vs Sergio Pettis (15-2-0)Frankie Edgar (21-5-1) vs Yair Rodriguez (10-1-0)Jarjis Danho (6-1-1) vs Dmitry Poberezhets (24-5-1)Enrique Barzola (12-3-1) vs Gabriel Benitez (19-5-0)Gadzhimurad Antigulov (19-4-0) vs Joachim Christensen (14-4-0)Eddie Alvarez (28-5-0) vs Dustin Poirier (21-5-0)Dave Branch (20-3-0) vs Krzysztof Jotko (19-1-0)James Vick (10-1-0) vs Polo Reyes (7-3-0)Chas Skelly (17-2-0) vs Jason Knight (17-2-0)Jessica Aguilar (19-5-0) vs Cortney Casey (6-4-0)Więcej o MMA przeczytasz na InTheCage.pl