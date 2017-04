Bartosz Kapustka trafi do Bundesligi? Trwają negocjacje

Niemiecki klub obserwował Kapustkę jeszcze w Cracovii. Zainteresowanie transferem było, ale najkorzystniejszą ofertę złożyło Leicester City. Polak zdecydował się na przeprowadzkę do Anglii, ale teraz temat transferu do Bundesligi powraca.Wielkim zwolennikiem transferu Kapustki do Kolonii jest Joerg Schmadtke, dyrektor klubu. Niemcy chcą wykorzystać słabą pozycję reprezentanta Polski w drużynie mistrza Anglii i zaprosili do siebie menedżera Kapustki - Bartłomieja Bolka.Negocjacje trwają. W grę wchodzi wypożyczenie, ale niewykluczone, że w umowie znajdzie się zapis o transferze definitywnym - czytamy na portalu Futbolfejs.pl. Bartosz Kapustka trafił do Leicester City w sierpniu 2016 . Mistrz Anglii zapłacił za Polaka pięć milionów euro. Reprezentant Polski nie zadebiutował jeszcze w Premier League