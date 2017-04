World Games 2017. Sto dni do otwarcia imprezy

Ostatnie sto dni do rozpoczęcia igrzysk będzie odliczał usytułowany w centrum Wrocławia specjalny zegar, który we wtorek został uroczyście odsłonięty i uruchomiony. "Przed nami największe wydarzenie sportowe 2017 roku w Polsce. Przez 10 dni Wrocław będzie areną rywalizacji około czterech tysięcy sportowców, których zmagania będą poruszały tłumy kibiców" - powiedział prezydent Dwie z trzech największych inwestycji wykonanych specjalnie z myślą o World Games już zostały oddane do użytku. Nowoczesna kryta pływalnia czynna jest od początku marca, a zmodernizowany Stadion Olimpijski uroczyście został otwarty w ostatni weekend. Niebawem to samo ma się stać z torem wrotkarskim, gdzie prace zmierzają już ku końcowi. Organizatorzy opracowują już też szczegółowe plany związane z transportem podczas samych igrzysk i przeprowadzeniem poszczególnych dyscyplin.Znane są też już szczegóły ceremonii otwarcia imprezy, która, jak powiedział prezes wrocławskiego komitetu organizacyjnego The World Games 2017 Marcin Przychodny, będzie mocnym wstępem do igrzysk. "Chcemy w sposób uniwersalny zaprezentować Wrocław, Dolny Śląsk i Polskę. To będzie bardzo ważny moment dla całej imprezy, bo już wiemy, że transmisja trafi do wielu krajów na całym świecie" - dodał.Ceremonia rozpocznie się 20 lipca o godz. 19 na Stadionie Wrocław i weźmie w niej udział 400 artystów. Sprzęt, scenografia i ekrany diodowe zostaną przywiezione na obiekt przez 60 tirów. Najtańszy bilet na ceremonię kosztuje 10 złotych. W sprzedaży są też już wejściówki na poszczególne zawody. Jak poinformowali organizatorzy, największym zainteresowaniem cieszy się na razie żużel.Igrzyska potrwają dziesięć dni i weźmie w nich udział około 4 tys. sportowców z całego świata, którzy będą rywalizować w 31 dyscyplinach.