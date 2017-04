Ekstraklasa. Dusan Kuciak przedłużył kontrakt z Lechią

W latach 2011-15 Kuciak był zawodnikiem Legii Warszawa , w której rozegrał 131 ligowych meczów i wywalczył trzy tytuły mistrza kraju oraz cztery razy sięgnął po Puchar Polski. W styczniu ubiegłego roku przeszedł do Hull City, jednak w Anglii zaliczył tylko jeden występ w Pucharze Ligi. Lechia pozyskała Słowaka na zasadzie transferu definitywnego, ale bez płacenia kwoty odstępnego.Bramkarz podpisał na początku kontrakt z Lechią do końca trwającego sezonu, ale we wtorek przedłużył go do 30 czerwca 2019 roku."Cieszę się, że nadal będę występował w Gdańsku , bo wiem, że z tym zespołem mogę osiągnąć coś wielkiego. W Lechii jest takie hasło +Tworzymy historię+ i ja też chcę je realizować, czyli zdobywać trofea" - przyznał Słowak.Bardzo zadowolony z takiego rozstrzygnięcia był także trener gdańskiej drużyny Piotr Nowak."Swoją postawą na boisku, a także poza nim, Dusan udowodnił, że należy mu się bluza z numerem pierwszym. To pewny punkt zespołu, który nadaje mu ton. Kuciak zaufał nam i szybko stał się integralną częścią drużyny. To również wspaniała osobowość, która ma pozytywny wpływ na kolegów. Cieszę się, że jego sytuacja wyjaśniła się przed końcem sezonu, bo mamy spokój z obsadą tej pozycji na kilka lat. My wyszliśmy z propozycją przedłużenia umowy, ale Słowak również chciał zostać w Lechii i obie strony na pewno są teraz bardziej niż zadowolone" - dodał szkoleniowiec biało-zielonych.