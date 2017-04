Trener "złotych" duńskich piłkarzy ręcznych będzie pracował w Bahrajnie

56-letni Islandczyk był szkoleniowcem duńskiej drużyny narodowej 1 lipca 2014 . W ubiegłym roku nazwany został przez media cudotwórcą po zdobyciu złotego medalu olimpijskiego, lecz poddano go fali ostrej krytyki po styczniowych mistrzostwach świata we Francji , w których prowadzony przez niego zespół odpadł w 1/8 finału.Już w listopadzie zapowiedział, że nie przedłuży kontraktu z duńską federacją (DHF), który wygasa 1 lipca , m.in. z powodu nieporozumień i kłótni z dyrektorem sportowym tej organizacji Ulrikiem Wilbekiem podczas turnieju olimpijskiego. 6 marca DHF zerwała z nim umowę.Islandzki portal Mbl.is poinformował we wtorek, że ich rodak został trenerem reprezentacji Bahrajnu, którą będzie prowadzić przez 6-7 miesięcy do zakończenia mistrzostw Azji rozgrywanych w styczniu.Jako szkoleniowiec kadry narodowej swojego kraju w 2008 roku w Pekinie wywalczył srebrny medal olimpijski. Gdy był zawodnikiem jednym z jego trenerów był Bogdan Kowalczyk, który jak twierdzi wywarł na niego wielki wpływ.