Bundesliga. Huntelaar: To był mój ostatni rok w Schalke

- To mój ostatni rok w Schalke - powiedział w wywiadzie dla gazety "De Telegraaf" 33-letni Huntelaar.W Gelsenkirchen gra od 2010 roku. W tym czasie wystąpił w 230 oficjalnych meczach i strzelił 124 gole.W tym sezonie jest jednak już głównie rezerwowym. Najpierw miał poważną kontuzję kolana, która wykluczyła go na kilka miesięcy, a po przerwie zimowej trener Markus Weinzierl stawia bardziej na Guido Burgstallera.- To mnie nie zadowala, ale mam zamiar jeszcze powalczyć - zapowiedział.Huntelaar nie wie jeszcze, gdzie zagra w przyszłym sezonie. - Zadecyduję zgodnie z moimi uczuciami, nic nie będę robić na siłę. Granie w piłkę jest super, ale mam czwórkę dzieci i muszę o tym myśleć. Dlatego nie zamierzam wyjeżdżać do Chin - podkreślił.Nie wyklucza jednak, że mógłby wrócić do ligi holenderskiej.