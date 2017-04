Premier League. Fatalne 18 sekund Granita Xhaki. "Czy on był pijany?" [WIDEO]

Szwajcar trafił do Londynu przed sezonem z Borussii Moenchengladbach za 35 mln funtów i na razie nie zachwyca w zespole Arsene'a Wengera. Popularności wśród fanów na pewno nie przysporzy mu to wideo - najpierw fatalnie podał piłkę, by po kilku sekundach przewrócić się i upaść na murawę.- Czy on był pijany? - pytali użytkownicy na Twitterze. Trudno wytłumaczyć tak fatalny fragment gry Xhaki, który akurat w tym spotkaniu należał do najlepszych piłkarzy Arsenalu (choć po prawdzie niewiele trzeba było zrobić, by zasłużyć na takie miano). Fani wygwizdali Xhakę po spotkaniu, tak jak i innych piłkarzy "Kanonierów".Arsenal po 30 rozegranych meczach zajmuje 6. miejsce w tabeli Premier League z 54 pkt. Traci trzy punkty do 5. Manchesteru United oraz siedem do 4. Manchesteru City (który ma rozegrany o jeden mecz więcej).