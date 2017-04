F1. Kontrowersyjny start Vettela w GP Chin. Red Bull chce wyjaśnień

Przez cały weekend w Chinach padało. Kierowcy do niedzielnego wyścigu ruszali na wilgotnym torze. Sebastian Vettel , startujący z drugiej pozycji, ustawił swoje auto nieco na lewo, tak by jego koła nie stały na pomalowanych farbą liniach. Chciał w ten sposób uniknąć zerwania przyczepności przy ruszaniu, samemu uzyskać lepszą trakcję i zyskać jak najwięcej przed pierwszym zakrętem.Stewardzi FIA dostrzegli manewr czterokrotnego mistrza świata, ale nie podjęli żadnych działań.- To oczywiste, co on chciał osiągnąć, stając na suchej części prostej startowej. I ja to rozumiem. Nic na tym nie skorzystał, ale chcielibyśmy wiedzieć, jak jest właściwie - stwierdził Horner.- Czy kierowca ma przed startem ustawić się tylko przed linią czy dokładnie na miejscu wyznaczonym przez wszystkie linie? - pyta szef Red Bulla.Przepisy F1 nie określają jednoznacznie, jak kierowcy mają ustawić samochód na starcie. Nie ma obowiązku ustawienia samochodu pomiędzy białymi liniami. Napisane jest jedynie, że auto po okrążeniu formującym musi znaleźć się mieścić na swojej pozycji startowej.FIA tłumaczy, że w takich przypadkach zawsze najlepiej stosować się zdrowym rozsądkiem, choć jej samej brakuje w tej sprawie konsekwencji. Podczas ubiegłorocznego GP Japonii zezwoliła na start Daniela Ricciardo z Red Bulla nieco poza jego pozycją startową, a taką samą prośbę od Lewisa Hamiltona z Mercedesa odrzuciła.