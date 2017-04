Siatkówka. Gavin Schmitt odejdzie z Resovii. Piotr Nowakowski również?

Gavin Schmitt dołączył do zespołu aktualnych wicemistrzów kraju przed sezonem 2016/2017. Razem z Jochenem Schoepsem miał stanowić o sile ataku rzeszowian i przez część sezonu mu się to udało mimo że powracały problemy zdrowotne. Późniejsza kontuzja barku wyeliminowała Kanadyjczyka z gry . Po raz ostatni na boisku pojawił się 10 lutego w meczu przeciwko Cerradowi Czarnym Radom . Po zakontraktowaniu Jakuba Jarosza na kolejne rozgrywki i przedłużeniu umowy z kapitanem Resovii stało się jasne, że w Resovii dla Schmitta nie będzie już miejsca. Jego agent, Georges Matijasević, poinformował w mediach społecznościowych, że zawodnik w przyszłych rozgrywkach zmieni kontynenty i przeniesie się do japońskiego Toray Arrows - aktualnego mistrza kraju. Kanadyjczyk ma już doświadczenie w grze w podobnych klubach - przez 3 lata występował w koreańskim Samsung Bluefangs, rok spędził w Ameryce Południowej w Funvic Taubaté.Dużo mówi się również o opuszczeniu Resovii przez Piotr Nowakowskiego, który w klubie Podkarpacia spędził 6 lat. Wcześniej występował przez 5 lat w AZS-ie Częstochowa . Obecnie środkowy ma być kuszony przez Lotos Trefl Gdańsk Do tej pory Asseco Resovia Rzeszów przedłużyła kontrakty z Schoepsem, Thibault Rossardem oraz Marcinem Możdżonkiem. W kolejnym sezonie w klubie zostaną również Mateusz Masłowski, Bartłomiej Lemański oraz trener Andrzej Kowal.