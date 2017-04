Polski Związek Lekkiej Atletyki: Anita Włodarczyk nie poleci do Kataru

"W這darczyk robi we w豉sne gniazdo"

Przypomnijmy: m這ciarka Joanna Fiodorow oskar篡豉 W這darczyk oraz Kaliszewskiego o utrudnianie trening闚 reszcie reprezentant闚 Polski. Podczas niedawnego zgrupowania w USA Kaliszewski mia zajmowa si trenowaniem r闚nie Katarczyk闚, czyli rywali Polak闚. A przebywa tam za pieni康ze PZLA.Jednym z nich jest Ashraf Amjad Al-Saifi, sz鏀ty m這ciarz na igrzyskach w Rio de Janeiro . To gro幡y rywal dla Paw豉 Fajdka oraz Wojciecha Nowickiego. PZLA obawia si, 瞠 Kaliszewski na obozie w Katarze - sam niedawno zaproponowa zrobienie obozu w豉郾ie w tym kraju! - m鏬豚y skupia si na trenowaniu miejscowych sportowc闚.- Nie ma o tym mowy. W maju w Katarze jest tak gor帷o, 瞠 trenowanie w ci庵u dnia jest praktycznie niemo磧iwe. Anita mog豉by trenowa jedynie po zmroku, cho i tak upa nadal by豚y ogromny. Mo瞠 mimo trudnych warunk闚 przygotowa豉by si tak, i zdoby豉by z這to mistrzostw 鈍iata, ale taki wyjazd mija si z celem - powiedzia anonimowy dzia豉cz PZLA.Co wa積e, Kaliszewski od czterech miesi璚y nie podpisa kontraktu z PZLA, gdzie znajduje si zapis o zakazie trenowania zagranicznych zawodnik闚. Wi璚ej na stronie "Przegl康u Sportowego". Podpisanie umowy ma nast徙i po powrocie z USA, gdzie siedmioro polskich lekkoatlet闚 i ich trener闚 wyrzucono z hotelu w o鈔odku treningowym w Kalifornii. W tym gronie nie by這 Anity W這darczyk. - Jako reprezentantka naszego Kraju, staram si zawsze godnie reprezentowa Polsk na ca造m 鈍iecie - napisa豉 w o鈍iadczeniu.- Anit W這darczyk szanuj za to, jak wielk jest mistrzyni, ale i ona powinna by cz這wiekiem. Smutne, 瞠 robi we w豉sne gniazdo - m闚i Robert Skolimowski. Ojciec zmar貫j w 2009 roku Kamili 鈍ietnie zna polskich m這ciarzy i ich trener闚, od lat wszystkich zaprasza na mityngi po鈍i璚one pami璚i c鏎ki. W rozmowie ze Sport.pl opowiada, jak bardzo skonfliktowane jest 鈔odowisko.