Liga Mistrzów. Cezary Kucharski: Występ Roberta Lewandowskiego z Realem Madryt jest zagrożony. Ale Polak ćwiczy na wtorkowym treningu

Aktualizacja

Przypomnijmy: w trakcie sobotniego meczu z Borussią Dortmund (4-1) Lewandowski doznał urazu barku, przez który zszedł z boiska po strzeleniu drugiego gola. Od razu po spotkaniu Polak zapewniał, że nie żadnych obaw o występ w środowym starciu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Realem, ale teraz sytuacja nie wygląda na tak oczywistą.Uraz barku jest bardzo trudny do wyleczenia w tak krótkim czasie, to skomplikowany staw. Potrzeba na to czasu. Lekarze do samego końca będą walczyli, by Robert zagrał w tym meczu. Na szczęście jest on otoczony najlepszą opieką. Szansa jest - powiedział Kucharski.Czy słowa Cezarego Kucharskiego były jedynie zasłoną dymną? Lewandowski wyszedł razem z dzrużyną na ostatni trening przed meczem z Realem.