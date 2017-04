Krystian Bielik na dłużej w Birmingham City? Chce tego Gianfranco Zola

19-letni Bielik został wypożyczony z Arsenali do zespołu grającego w Championship (drugi poziom rozgrywkowy) w ostatnim dniu zimowego okna transferowego. Zagrał w siedmiu meczach swojego nowego zespołu, w tym całe 90 minut w pięciu ostatnich spotkaniach.- Rozważamy jego kolejne wypożyczenie, gra znakomicie. Za każdym razem prezentuje się dobrze, w dodatku radzi sobie coraz lepiej i lepiej. Spróbujemy. To nie zależy tylko od nas, bo wiemy, jak bardzo ceni go Arsenal. Wiem, że Bielikowi podoba się w Birmingham i chciałby tu zostać - stwierdził Zola, znany z występów w m.in. Parmie oraz Chelsea.Jego zdaniem wpływ na przyszłość Bielika może mieć ewentualna zmiana trenera. Nadal nie wiemy, czy Arsene Wenger pozostanie na swoim stanowisku. - Inny menedżer może mieć inne zdanie na ten temat, trudno to przewidzieć. Myślę, że Arsenal może dać pograć Bielikowi w innym klubie Premier League , nim zdecyduje się na jego powrót. Na naszą korzyść działa to, że gramy w podobnym stylu do Arsenalu.Birmingham nie ma szans na awans do Premier League, broni się przed spadkiem do Ligue One. Po 41 z 46 kolejek zajmuje 18. miejsce z 46 pkt - ma 6 pkt przewagi nad 22. Blackburn Rovers, które jest w strefie spadkowej.