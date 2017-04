Reprezentacja Argentyny. Sampaoli i Simeone kandydatami do zastąpienia Bauzy

Bauza zwolniony

Nowy szef argentyńskiego związku doszedł wreszcie do porozumienia z przedstawicielem Edgarda Bauzy w sprawie rozwiązania jego kontraktu. Bauza był selekcjonerem przez jedyne 249 dni.Tapia zamierza natychmiast wyruszyć w podróż do Hiszpanii, by spotkać się z głównym kandydatem do objęcia stanowiska, trenującym Sevillę Jorgem Sampaolim. Prezes prawdopodobnie skorzysta z okazji i będąc w stolicy porozmawia również z prowadzącym Atletico Simeonem. W federacji nie mają jednak większych nadziei na to, że Simeone zgodzi się na przyjęcie propozycji.To efekt słabego występu jego podopiecznych w eliminacjach mistrzostw świata 2018. Pod jego wodzą drużyna zbudowana wokół Lionela Messiego wygrała jedynie trzy z ośmiu spotkań eliminacyjnych i grozi jej brak awansu na mundial. W ostatnim spotkaniu uległa 0:2 Boliwii.