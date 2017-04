Transfery. RMC Sport: Bayern Monachium interesuje się Paulinho, byłym piłkarzem ŁKS-u Łódź

O transfer tego piłkarza miał osobiście poprosić Carlo Ancelotti , któremu imponuje uniwersalność reprezentanta Brazylii - może występować na kilku pozycjach. Sam piłkarz miałby bardzo chętnie przejść do Monachium już latem.Paulinho kiedyś grał w ŁKS-ie Łódź (sezon 2007/08), ale zagrał w zaledwie 17 meczach. Eksplozja jego talentu miała miejsce kilka lat później w Corinthians, skąd przeszedł do Tottenhamu Hotspur. W Anglii sobie nie poradził i dlatego w 2015 roku został sprzedany za 14 mln euro do chińskiego Guangzhou Evergrande. W reprezentacji Brazylii rozegrał 39 meczów i strzelił 9 goli, w tym hat-tricka w niedawnym meczu eliminacji MŚ 2018 z Urugwajem (4-1).