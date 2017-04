Federer liderem, a Kyrgios w pierwszej piątce rankingu ATP? Takie są opinie byłych gwiazd tenisa

Roger Federer zaliczył kapitalny początek sezonu. Po półrocznej przerwie spowodowanej kontuzją kolana wrócił i wygrał trzy prestiżowe turnieje: wielkoszlemowy Australian Open oraz dwie amerykańskie imprezy rangi Masters 1000 w Indian Wells i Miami. Nie dziwi więc, że Szwajcar, który w Melbourne był rozstawiony z numerem 17 jest przez wielu przymierzany do powrotu na pierwsze miejsce rankingu ATP. Jednym ze zwolenników tej teorii jest były niemiecki tenisista, Boris Becker.- Grając tak fenomenalnie jak teraz, Federer stwarza sobie ogromne nadzieje na resztę sezonu. Jego powrót na pierwsze miejsce rankingu wydaje się być w tej chwili bardzo realistycznym scenariuszem. Myślę, że on sam jest zaskoczony poziomem swojej gry . Ma w końcu grubo ponad 30 lat, a ludzie nie oczekują od takiego wieku wielkich osiągnięć - powiedział były trener Novaka Djokovicia.Oprócz Federera, w ciągu ostatniego miesiąca dużo uwagi skupił też na sobie Nick Kyrgios. Niepokorny Australijczyk przyzwyczaił wszystkich do niepochlebnego zachowania, lecz w Indian Wells i Miami zaprezentował się bardzo dobrze. Trzeba zaznaczyć, że dwukrotnie (w Acapulco i Indian Wells) pokonał Novaka Djokovicia, a w Miami niewiele zabrakło, by w półfinale wygrał z Federerem.Jego postawa nie mogła umknąć uwadze Jima Couriera, który jako kapitan daviscupowej reprezentacji Stanów Zjednoczonych musiał uznać wyższość Australii w ćwierćfinale rozgrywek. W miniony weekend w Brisbane gospodarze pokonali 3:2 USA, a dwa cenne zwycięstwa nad Johnem Isnerem i Samem Querreyem odniósł właśnie Kyrgios. Mocno zaimponował tym Courierowi.- Kyrgios ma przyszłość w swoich rękach. Kiedy jest skupiony i zaangażowany w mecz, niebywale trudno z nim wygrać. Jeśli dalej będzie tak grał i zdrowie mu dopisze to powinien do końca roku zameldować się w pierwszej piątce rankingu ATP. Jest utalentowany i ma dużo charyzmy, a tacy zawodnicy są bardzo interesujący dla kibiców - stwierdził czterokrotny triumfator turniejów wielkoszlemowych.Pod koniec roku Federer i Kyrgios rzeczywiście mogą sporo awansować w rankingu. Szwajcar będzie bronić bardzo mało punktów za zeszły sezon, a Australijczyk pomimo zwycięstw w Atlancie i Tokio, może spokojnie poprawić trzecie rundy w Roland Garros i US Open oraz czwartą na Wimbledonie.Póki co kibice "Króla Rogera" muszą być jednak cierpliwi, ponieważ ich ulubieniec zrezygnował z występów na nawierzchni ceglanej i zapowiedział powrót jedynie na French Open. Kyrgiosa powinniśmy za to zobaczyć w Monte Carlo, Madrycie i Rzymie. Pierwszy z tych turniejów startuje 16 kwietnia . Tytułu bronić będzie Rafael Nadal