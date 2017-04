Hamalainen dla Sport.pl: Moją radość zaplanowałem już przed meczem. To był wyraz szacunku

Sebastian Staszewski: Co u Pana słychać?

Emocje po niedzielnym meczu już opadły?

Z kontrolą nad emocjami nie ma Pan problemu. Trudno było nie celebrować radości po tak ważnej bramce w tak ważnym meczu?

Rozmawiał Pan z nimi przed spotkaniem? Kilku z nich ostro krytykowało Pana po transferze do Legii.

Co myślał Pan, kiedy wchodził Pan na boisko w 85 min.?

To już drugi raz, gdy trafia Pan do bramki Lecha w tak niesamowitych okolicznościach. Poprzednio zrobił to Pan w październiku ubiegłego roku. Spodobało się to uczucie?

Podobał się Panu niedzielny mecz? Pół żartem, pół serio powiem, że miejsce do oglądania miał Pan najlepsze.

Wasza radość w szatni była zwariowana. Kto wymyślił Manekin Challenge?

Liderem LOTTO Ekstraklasy jest obecnie Jagiellonia Białystok, tuż za nią jest Legia. Ale w wyścigu o mistrzostwo wciąż uczestniczą Lechia Gdańsk i Lech. To najbardziej wyrównany sezon odkąd gra Pan w Polsce?

Ostatnie miesiące nie są dla Pana najlepsze. Większość spotkań zaczyna Pan na ławce rezerwowych...

Kasper Hamalainen: Korzystam z pięknego dnia. Razem z Karen, moją żoną i synkiem, wybraliśmy się na spacer. Słońce świeciło jak w wakacje. A teraz bawimy się w ogrodzie z Molly, naszym psem.Tak, wyciszyłem się. Najlepszym sposobem na relaks jest spędzenie czasu z rodziną. Polecam każdemu, naprawdę działa!Wiem, że teoretycznie każdy zawodnik w takim momencie powinien pobiec do kolegów i skakać z radości. Ale już przed meczem zastanawiałem się co zrobię, jeśli zdobędę gola. Miałem więc pewien plan, byłem na to przygotowany. To pomogło mi opanować radość. Dlaczego? W ten sposób miałem zamiar pokazać szacunek do kolegów z Lecha, do ludzi z którymi spędziłem trzy wspaniałe lata.Tak było, ale złe emocje już opadły. Spotkałem kilku kolegów, pogadaliśmy. Było normalnie. Kiedyś jeden czy drugi coś powiedział, ale to przeszłość. Nie chcę o tym pamiętać.Przegrywaliśmy 0:1 i nie mieliśmy nic do stracenia. Pomyślałem, że trzeba zaatakować. "Kasper, jeśli będziesz miał jedną sytuację, musisz ją wykorzystać" - przeszło mi przez głowę. Trener Jacek Magiera życzył mi natomiast powodzenia. Jak widać przydało się.Po golu poczułem się dziwnie... Choć przyjemnie. Po raz pierwszy trafiłem do siatki Lecha na stadionie przy Bułgarskiej, który kiedyś był dla mnie domem. Zawsze po moich golach stadion szalał z radości, a tym razem zrobiło się cicho. Nawet nie wiem, jak to opisać. To był inny gol, wyjątkowy. No i nie ze spalonego. Trudno mi się dziwić, bo mecze z żadnym rywalem nie budzą we mnie tylu emocji. Poza tym to moje pierwsze trafienie w tym roku.To było otwarte spotkanie. Szczególnie po przerwie atakowaliśmy na zmianę, nie brakowało kontrataków, fajnych akcji. I najważniejsze: padły bramki, aż trzy. Jak na taki mecz to dużo. Gole to przecież emocje. Mecz był bardzo wyrównany. Spotkali się dwaj godni siebie rywale. Nie brakowało adrenaliny, walki, nie było chwili na odpoczynek. Kolejorz grał dobrze, ale w piłce najważniejszy jest przecież wynik.Jak to kto? Vuko! [Aleksandar Vuković - przyp. aut.]. Cały czas tylko chodzi i szuka pomysłów na fajną radość. Muszę zresztą przyznać, że to była najdziwniejsza celebra, w jakiej kiedykolwiek brałem udział.Zdecydowanie. Kiedyś o mistrzostwo walczyły tylko dwa kluby, a teraz do grona drużyn bijących się o tytuł dołączyły dwie, które wymieniłeś, a także Wisła Kraków , której bym nie skreślał. Ale i tak wierzę, że ligę wygra Legia!To dla mnie trudny czas. Coś innego, nowego. Nigdy wcześniej nie byłem w takiej sytuacji. Wiadomo, że jeśli strzelę kilka bramek i dorzucę kilka asyst, wszystko się zmieni. Dlatego mam nadzieję, że bramka strzelona Lechowi będzie dla mnie dawką energii. Gra i zaufanie trenera Magiery jeszcze przyjdą.