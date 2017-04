PSG da za piłkarza Realu 60 milionów euro? Marcos Llorente na celowniku giganta

Wypożyczony aktualnie do Deportivo Alaves 22-latek w pierwszej drużynie Królewskich rozegrał w lidze tylko dwa spotkania. W Kraju Basków rozwinął się jednak piłkarsko, stając się kluczową postacią drużyny, która dotarła do tegorocznego finału Pucharu Króla (w nim zmierzy się z Barceloną).Występy piłkarza w tym sezonie były na tyle dobre, że w ostatnich tygodniach w hiszpańskich mediach pojawiły się informacje, jakoby Zinedine Zidane zamierzał latem włączyć zawodnika do kadry pierwszego zespołu Realu. W Hiszpanie widzi on idealnego rywala dla Casemiro.O powrót i pozostanie Llorente w Madrycie może jednak nie być łatwo. Poważnie zainteresowanie nim jest również PSG, które, jak wynika z informacji dziennika "As", może Królewskim złożyć za zawodnika ofertę w wysokości nawet 60 milionów euro.Przyszłość pomocnika wyjaśni się latem. Ostateczna decyzja ma należeć do Zinedine'a Zidane'a - czytamy w "Asie".