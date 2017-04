Siatkówka. Pierwsze mecze półfinałowe jednostronne. Czy Resovię i Jastrzębski Węgiel stać na remontadę?

Cień Jastrzębskiego Węgla w meczu z ZAKSĄ

Kompromitacja Resovii w Łodzi

Czy któregokolwiek z przegranych stać na remontadę?

W półfinałach mistrzostw Polski w piłce siatkowej mężczyzn znalazły się zespoły, które przez cały sezon prezentowały najwyższy i najrówniejszy poziom. Choć zwycięzca rundy zasadniczej, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, z czołówką grała "w kratkę", to nie zawodziła w pozostałych spotkaniach. Dużo więcej "wpadek" przydarzało się Skrze Bełchatów czy Asseco Resovii Rzeszów , choć niewielu kwestionowało ich obecność w pierwszej trójce. W ostatniej kolejce do półfinału awansował Jastrzębski Węgiel jako zespół, który w rundzie zasadniczej nie przegrał ani razu 0:3 i zagrał aż 12 tie-breaków.Po rozstawieniu par półfinałowych można było oczekiwać wyrównanych meczów. W pierwszym z nich Jastrzębski Węgiel mierzył się z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, z którą grał do tamtej pory trzykrotnie - dwa mecze kończyły się dopiero w tie-breakach. Rzeszowianie wygrali z zespołem Philippe'a Blain dwa razy w stosunku 3:1. Wydawało się, że do większej niespodzianki może dojść w rywalizacji pierwszej pary. Okazało się, że miały one miejsce w obu spotkaniach, ale nie były takie, jakich się spodziewano.O ile do tej pory drużyna Marka Lebedewa nazywana była najbardziej walecznym zespołem PlusLigi, to ciężar półfinału okazał się dla niej za duży. Nawet jeśli liczba punktów zdobyta w poszczególnych setach nie ujęła niczego śląskiemu klubowi, to poziom spotkania pozostawił wątpliwości.Zawiedli przede wszystkim liderzy zespołu - Maciej Muzaj, Salvador Hidalgo Oliva oraz Jason DeRocco. Atakujący na 18 prób skończył tylko 7, Kubańczyk aż 5 razy nie poradził sobie z blokiem, natomiast w dużej mierze przez słabe przyjęcie Kanadyjczyka jastrzębianom uciekła przewaga w pierwszym secie. Bezradny był również sam Mark Lebedew. Jego jedyną dobrą zmianą okazał się Patryk Strzeżek i wydaje się, że to głównie dzięki niemu w trzeciej partii Jastrzębski Węgiel zdobył 19 punktów, a nie mniej. Presja, jaką ZAKSA narzuciła w polu serwisowym (mimo 14 popełnionych błędów!) u rywali uwidoczniła mankament, o którym mówiono od momentu skończenia kariery przez Scotta Touzinsky'ego - brak stabilności defensywy. Zarówno w tym elemencie, jak i w ataku nie było wiele pożytku z Sebastiana Schwarza, któremu przede wszystkim brakowało czujności w obronie. Poza tym zabrakło podstawowego czynnika - charakteru, którym w rundzie zasadniczej jastrzębianie potrafili wygrać mecz mimo tego, że wcześniej w setach przegrywali 0:2.W walce pod presją ZAKSA poradziła sobie świetnie mimo że wielu kwestionowało jej formę po porażce z Resovią w ostatniej kolejce regularnego sezonu. W przyjęciu spisał się Rafał Buszek, a jeden z lepszych meczów w sezonie zagrał Sam Deroo (19 punktów, prawie 60 procent skuteczności w ataku). Kędzierzynianie byli szybcy, skuteczni i pewni siebie (bez większych problemów odrabiali nawet czteropunktowe straty). - Po nieudanych meczach z Biełogorie Biełgorod i zespołem Andrzeja Kowala ZAKSA bardzo ciężko trenowała, nie zwracając uwagi na nieudane spotkania i skupiając się wyłącznie na półfinałowej rywalizacji. W Jastrzębiu-Zdroju zagrała bardzo dobre zawody, w momencie, gdy gospodarze nie wytrzymali podobnego obciążenia. Szczególnie było to widać po liderach - Muzaju i Olivie - napięcia było za dużo i dlatego tak to wszystko się skończyło - podsumował pierwszy półfinał olimpijczyk z Moskwy, Maciej Jarosz.25:21, 25:15, 25:13 - tak Skra w niedzielę wygrywała z Resovią. Zdecydowanie to ten mecz można było określić mianem największej niespodzianki półfinałów. To rzeszowianie byli przez wielu wskazywani jako faworyci spotkania (szczególnie po ostatnim meczu z ZAKSĄ), ale bardziej niż zwycięzca dziwił rozmiar porażki zespołu Andrzeja Kowala. O ile jeszcze w pierwszym secie był on w stanie atakiem dorównać bełchatowianom, o tyle w kolejnych dwóch partiach goście łącznie zdobyli tylko 28 punktów. Ponadto stracili prawie cały set w polu serwisowym (20 błędów), podczas gdy ryzykiem zagrywki wiele zyskali ich rywale. Świetne spotkanie zagrał Bartosz Kurek (16 punktów, z czego 4 zdobyte blokiem, 61 procent skuteczności ataku), natomiast po stronie Resovii brakowało lidera (trudno było nim nazwać Marko Ivovica - 11 punktów, 29 procent dokładności przyjęcia).- Resovia odniosła dotkliwą porażkę i bardzo mnie rozczarowała. Jest to zespół doświadczony, ma dobrych siatkarzy, a zaprezentowali się oni zdecydowanie poniżej swoich możliwości. Skra zagrała wystarczająco poprawne spotkanie, żeby wygrać z tak dysponowanymi rywalami - skomentował Maciej Jarosz.Przed Jastrzębskim Węglem i Resovią zadanie niełatwe, choć mimo wszystko przed klubem ze Śląska chyba trudniejsze, ponieważ czeka go mecz w hali rywala. O tym, że rzeszowski zespół nie radzi sobie w rewanżach po dotkliwych porażkach świadczą natomiast wyniki spotkań z Cucine Lube Civitanova w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Jedno jest pewne - obie drużyny nie będą miały miejsca na potknięcie w drugich spotkaniach półfinałowych, ponieważ Skrze i ZAKSIE do awansu potrzeba wygrania tylko dwóch setów.Czy dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe? Teoretycznie tak. - Mimo tego wyniku wydaje mi się, że w rywalizacji Skry i Resovii wszystko jest jeszcze otwarte. Z drugiej strony w mojej ocenie Jastrzębski Węgiel nie podoła wyzwaniu "remontady". Nie ulega wątpliwości, że mecz w Kędzierzynie-Koźlu będzie inny, ponieważ będzie w nim więcej walki, ale doświadczenie i indywidualności ZAKSY nie pozwolą na odwrócenie losu półfinału - zakończył Maciej Jarosz.