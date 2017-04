Siatkówka. Grzegorz Kosok z nowym kontraktem w Jastrzębskim Węglu

- Bardzo się cieszę, że "Król Kosa", jak nazywamy go w drużynie, zostaje z nami. Grzegorz rozgrywa świetny sezon. Wniósł do drużyny naprawdę wiele doświadczenia. Jego powrót do klubu przed tym sezonem okazał się dla wszystkich bardzo dobrą decyzją. Będziemy kontynuować pracę w przyszłym sezonie i budować wspólnie coś wielkiego - powiedział szkoleniowiec Jastrzębskiego Węgla , Mark Lebedew. - Przedłużenie kontraktu z Grzegorzem Kosokiem jest kolejnym dowodem na to, że poważnie myślimy o przyszłości klubu. Wcześniej przedłużyliśmy umowy z Lukasem Kampą, Salvadorem Hidalgo Olivą oraz Maciejem Muzajem, a teraz dochodzi do tego kolejny ważny gracz z podstawowego składu naszego zespołu. Tak jak zapowiadaliśmy, chcieliśmy zachować trzon drużyny i to nam się udało. Grzegorz jest ważnym ogniwem w zespole, w tych rozgrywkach bardzo nam pomógł i wierzę, że tak samo będzie w kolejnych sezonach - dodał Adam Gorol, prezes Jastrzębskiego Węgla.W sumie w Jastrzębskim Węglu pochodzący z Katowic zawodnik gra już dwa lata (najpierw w sezonie 2014-2015, a następnie po rocznej przerwie w Łuczniczce Bydgoszcz ). Występował również w klubach z Sosnowca, Będzina, Radomia i Rzeszowa. Po mistrzostwo Polski sięgnął dwukrotnie - w 2012 i 2013 roku. Zdobył 2. miejsce w pucharze CEV oraz Superpuchar Polski. W kadrze gra od 2011 roku. Ma na swoim koncie 61 meczów.W rundzie zasadniczej Grzegorz Kosok był najlepszym środkowym w Polsce. W ataku zdobył 164 punkty. W rankingu najlepiej blokujących siatkarzy jest na 4. miejscu (71 bloków).