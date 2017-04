Bundesliga. Lewandowski dziewiąty raz w jedenastce kolejki "Kickera"

Polski napastnik w sobotę strzelił dwa gole w spotkaniu z Borussią Dortmund , wygranym przez Bawarczyków 4:1. W 72. minucie opuścił boisko trzymając się za bark, ale po spotkaniu zapewnił, że to nic poważnego.W obecnym sezonie kapitan reprezentacji Polski jest najczęściej wybieranym piłkarzem do jedenastki kolejki "Kickera". Został wyróżniony dziewięć razy.Do jedenastki tej rundy spotkań trafiło też trzech innych graczy Bayernu Monachium : Franck Ribery (nota 1,5), Philipp Lahm (1,5) oraz Arjen Robben (1). Ten ostatni został wybrany graczem kolejki. Jakub Błaszczykowski z Wolfsburga, który w spotkaniu z Schalke 04 Gelsenkirchen (1:4) wszedł na boisko po przerwie, otrzymał notę 4 (skala 1-6, "jedynka" oznacza klasę światową).Ostatni dwumecz z Realem stał się w pewien sposób symboliczny. Zapoczątkował trwającą od trzech lat niemoc mistrzów Niemiec w potyczkach z reprezentantami La Ligi. Jak na ironię, zła passa rozpoczęła się wraz z przyjściem do Monachium Pepa Guardioli...