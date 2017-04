Ekstraklasa. Milinkovic-Savic trenuje z Torino

1 lutego Milinkovic-Savic podpisał z 10. zespołem włoskiej ekstraklasy Torino FC pięcioletni kontrakt, który obowiązywać będzie od 1 lipca . Po przyjściu Słowaka Dusana Kuciaka reprezentant serbskiej młodzieżówki miał w Lechii status rezerwowego, a ponadto w przegranej 0:1 konfrontacji ekstraklasy z Lechem w Poznaniu ukarany został czerwoną kartką.Początkowo 20-letni golkiper miał pauzować trzy mecze, ale Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN wydłużyła tę dyskwalifikację do sześciu spotkań, a to oznacza, że Milinkovic-Savic nie może być brany pod uwagę przy ustalaniu składu do końca sezonu zasadniczego. W tej sytuacji gdański klub wyraził zgodę na podjęcie przez niego treningów w Torino FC. Poza tym 15 marca biało-zieloni pozyskali chorwackiego bramkarza Olivera Zelenikę, który podpisał umowę do 30 czerwca 2018 roku.Wiadomo już, że w tym sezonie na boisku nie pojawi się Grzegorz Wojtkowiak. 33-letni obrońca nabawił się podczas jednego z treningów kontuzji kolana i w środę przejdzie operację. Przerwa w grze potrwa co najmniej dwa miesiące.