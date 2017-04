Partner Radwańskiej dla Sport.pl. "Ula jest ambitna. Wkrótce powróci, nie odpuści tematu"

Ranking? "Dla mnie to jest fenomen"

Młodsza z sióstr Radwańskich swą decyzję o miesięcznym wycofaniu się z gry w tenisa podjęła wraz ze sztabem szkoleniowym i trenerskim. "Wciąż odczuwam skutki przebytej niedawno mononukleozy" - wytłumaczyła na swym facebookowym profilu. Krakowianka do poważnej gry próbowała wrócić w lutym . Nie wyszło tak jak tego oczekiwała. W sześciu meczach na turniejach w Stanach Zjednoczonych , Malezji czy Chinach wygrała tylko dwa. Warto dodać, że w Kuala Lumpur, Zhuhai i Miami startowała w kwalifikacjach. W dwóch ostatnich przypadkach i tak kończyły się one dla niej szybko - na pierwszym spotkaniu.- Ona już dawno dostała od lekarzy zielone światło, by zacząć trenować. Nikt nie zna jednak dnia, ani godziny kiedy jej organizm będzie w stu procentach gotowy na prawdziwy wysiłek. Nas nie interesuje grę na średnim poziomie, tylko na tym najwyższym. Tam nie ma miejsca na słabości - tłumaczy nam jej chłopak, który sam grał w tenisa, a obecnie trenuje innych.Urszula uznała, że skoro ciało nie funkcjonuje jeszcze tak jak powinno, to trzeba dać mu trochę więcej czasu i skupić się na jego stopniowym wzmacnianiu, a nie turniejowych podróżach. Tym bardziej, że mononukleoza dla sportowców to rzecz niewdzięczna. Wysiłek jest przy niej wręcz zakazany. Bagatelizowanie choroby kończy się jeszcze gorzej. Świat tenisa pamięta jej żniwa. Mario Ancić po wielomiesięcznych staraniach się poddał. Karierę zakończył w wieku 26 lat. Prawdopodobnie mononukleoza zakończyła też przygodę z kortami Robina Soderlinga.- To jest wirus, który mocno osłabia. Trzeba go przeczekać. Całe szczęście, że to już za nią. Wiemy, że niektórzy po nim wcale się nie odbudowują. Nawet wielkie gwiazdy jak Roger Federrer czy Andy Roddick walczyli niegdyś z tą chorobą i ich powrót na kort też zajął trochę czasu. Te przykłady pokazują, że nie jest łatwo. Ula to jednak osoba ambitna, wkrótce powróci, nie odpuści tematu - zapewnia Gadomski.Urszula w oparciu o własne odczucia i wyniki niedawno zmodyfikowała swoje plany i treningi. O forsowaniu się nie mam mowy. - Ma po prostu trochę inny system ćwiczeń, ale z całą pewnością nie będzie on polegał na leżeniu plackiem przez miesiąc - nieco żartobliwie tłumaczy sytuacje jej partner.Słabe wyniki na tegorocznych turniejach i kolejne absencje na zawodowych kortach sprawiają, że Ula spada w rankingach WTA. Obecnie jest 312. Miejsce to jeszcze się pogorszy. Sytuacja nie jest dla niej miła, ale nie jest też zupełnie nowa.- To nie jest dla niej łatwe szczególnie, że jest bardzo ambitna. Z drugiej strony jest doświadczoną zawodniczką. Ona już po raz czwarty będzie walczyć o powrót na szczyt. Jako jedna z nielicznych na świecie trzy razy wypadała z pierwszej setki rankingu m.in przez kontuzje. Trzy razy też do niej wracała. Dla mnie to jest fenomen, nie wszyscy to doceniają - przypomina nasz rozmówca.O uzyskanie dokładniejszych informacji dotyczących najbliższych turniejowych planów Urszuli jest trudno. Pewności co do nich nie ma. Wszystko zależeć będzie od jej samopoczucia i formy. Miesiąc przerwy też można potraktować nieco umownie.- Będzie musiała wyczuć czy już może wrócić - ocenia Gadomski. - Te turnieje w których grała, przecież też były formą sprawdzenia się. Funkcjonowała zasada - spróbuję zagrać, zobaczę jak będzie. Czym innym jest mecz, czym innym trening - tłumaczy trener.