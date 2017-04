La Liga. Cristiano Ronaldo obraził sędziego w meczu z Atletico?

W sobotę Real w derbach Madrytu zremisował z Atletico 1:1. Bramkę dla 'Królewskich' strzelił Pepe, a wyrównał Antoine Griezmann. W końcówce meczu Ronaldo miał obrazić sędziego De Burgosa Bengoetxeę. Portugalczyk biegał za arbitrem, przywoływał go do siebie, a w pewnym momencie nawet obraził. - Ty sk*** - miał nawet powiedzieć do sędziego zdaniem "Crack Deportivo".De Burgos Bengoetxe Ronaldo nie ukarał na boisku, ale nie należy wykluczać, że ukarany zostanie przez komisję ligi po fakcie. "Sport" przypomina, że Lionel Messi za podobny incydent w meczu Argentyna - Chile został ukarany czteromeczowym zawieszeniem. Z drugiej strony, czy władzom La Liga będzie zależało, by w meczu, który może przesądzić o mistrzostwie Hiszpanii, zabrakło jednej z największych gwiazd? 23 kwietnia Real zagra u siebie z Barceloną. PO 31. kolejkach "Królewscy" mają nad klubem z Katalonii trzy punkty przewagi i jeden mecz rozegrany mniej. Przed El Clasico oba zespoły zagrają jeszcze po jednym ligowym spotkaniu - Barcelona u siebie z Realem Sociedad, Real ze Sportingiem Gijon na wyjeździe.