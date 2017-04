Transfery. Watzke: Aubameyanga Bayernowi nie sprzedamy

Aubameyang jest wiceliderem klasyfikacji strzelców Bundesligi i największą gwiazdą Borussii. Piłkarz ma ważną umowę z klubem do czerwca 2020 roku. Cztery lata temu niemiecki klub zapłacił za reprezentanta Gabonu 13 mln euro Saint-Etienne. Teraz jego wartość wycenia się na przeszło pięć razy tyle.Kibice obawiają się, że Aubameyang, tak jak ostatnie wielkie gwiazdy klubu z Dortmundu - Matts Hummels czy Robert Lewandowski , trafi do Bayernu Monachium . Watzke zapewnia, że Gabończyka do Monachium nie odda.- Chcielibyśmy, by został z nami na kolejny sezon, ale jeśli Real czy Barcelona złożą wysoką ofertę, na pewno ją rozważymy. Na pewno nie sprzedamy go Bawarczykom - zapewnił w Sport1.