Serie A. Zieliński zaliczył asystę, Milik wszedł w końcówce

Zieliński pojawił się na murawie w 74. minucie, Milik dziewięć minut później. Wówczas goście prowadzili już 2:0 po golach Hiszpana Jose Callejona w pierwszej połowie i Lorenzo Insigne tuż po przerwie.W doliczonym czasie gry Insigne zdobył swoją drugą bramkę (14. w sezonie), a podał mu z prawej strony pola karnego Zieliński. Kilka minut wcześniej pomocnik reprezentacji Polski zobaczył żółtą kartkę za faul.W tabeli Napoli ma 67 punktów. Traci dziesięć do lidera Juventusu Turyn i cztery do Romy.Piłkarze z Rzymu, z Wojciechem Szczęsnym w bramce, pokonali w niedzielne popołudnie na wyjeździe Bolognę 3:0. Bramki zdobyli w niedzielę Argentyńczyk Federico Fazio, Egipcjanin Mohamed Salah i Bośniak Edin Dżeko , który z 24 golami jest współliderem klasyfikacji strzelców Serie A (razem z Andreą Belottim z Torino).To szóste z rzędu zwycięstwo Romy licząc wszystkie rozgrywki, a czwarte w krajowej lidze.Dzień wcześniej Juventus dzięki dwóm bramkom Gonzalo Higuaina pokonał u siebie Chievo Werona 2:0. Łącznie Argentyńczyk ma 21 trafień w obecnym sezonie, w klasyfikacji strzelców jest trzeci.Golkiper Juventusu Gianluigi Buffon rozegrał tego dnia 616. mecz w Serie A. W klasyfikacji wszech czasów awansował na drugie miejsce. Prowadzi były słynny piłkarz Milanu Paolo Maldini - 647.Do niespodzianki doszło w niedzielnym meczu Crotone z Interem Mediolan. Znajdujący się w strefie spadkowej gospodarze wygrali 2:1 i tracą już tylko trzy punkty do "bezpiecznej" 17. lokaty, zajmowanej przez Empoli. Ten zespół, z bramkarzem Łukaszem Skorupskim, zremisował w sobotę u siebie z ostatnią Pescarą 1:1.W meczu Milanu z Palermo (4:0) od 72. minuty w zespole gości grał Thiago Cionek. Chwilę później obrońca reprezentacji Polski zobaczył żółtą kartkę. W spotkaniu Cagliari - Torino (2:3) rezerwowym w ekipie gospodarzy był Bartosz Salamon.Cały meczu w Sampdorii rozegrał Bartosz Bereszyński, a do 69. minuty Karol Linetty. Ich zespół, dziewiąty w tabeli, zremisował u siebie z ósmą Fiorentiną 2:2.