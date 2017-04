Lech - Legia. Zamieszanie po meczu. Vuković w tunelu łapie dziewczynę za ucho. "Ty frajerze!"

Zachowanie koleżanki nie na miejscu,ale była reakcją na kolejne chamskie zachowanie @vukopfc.Rozmawiałem po meczu z trenerem JM, przeprosił. — Łukasz Borowicz (@lukasz_boro) 9 kwietnia 2017

Legia wygrała z Lechem, zwycięską bramkę zdobywając w czwartej minucie doliczonego czasu gry . Katem Kolejorza, podobnie jak jesienią, okazał się były zawodnik Lecha Kasper Hamalainen. Po trafieniu Fina na trybunach zrobiło się nerwowo, wściekli fani gospodarzy skandowali głośno: "Judasz, Judasz".Złych emocji nie brakowało także na stadionowych korytarzach. Gdy asystent Jacka Magiery Aleksandar Vuković zmierzał do szatni swojego zespołu, młoda dziewczyna znajdująca się w tunelu krzyknęła do niego: "ty frajerze". Serb podszedł do kobiety, złapał ją za ucho i powiedział jedynie "ej, dziewczynko". Kiedy ponownie się oddalił, dziewczyna wskazała w jego stronę palcem i odkrzyknęła "grzeczniej". Tyle zarejestrowały kamery umieszczone w tym sektorze stadionu.Całą sytuację za pośrednictwem mediów społecznościowych skomentował rzecznik prasowy Lecha Poznań Łukasz Borowicz. - Zachowanie koleżanki nie na miejscu, ale było reakcją na kolejne chamskie zachowanie Vukovicia. Rozmawiałem po meczu z trenerem Jackiem Magierą, przeprosił.Legia po 28. kolejce fazy zasadniczej zajmuje 2. miejsce w tabeli ze stratą jednego punktu do Jagiellonii Białystok . Lech jest czwarty, do stołecznego zespołu traci pięć "oczek".