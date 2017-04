Ekstraklasa. Legia pobiła w Poznaniu rekord wyjazdowych wygranych z rzędu

W niedzielę drużyna Jacka Magiery pokonała w Poznaniu Lecha 2:1. Chociaż warszawiacy przegrywali w stym spotkaniu 0:1 po golu Tomasza Kędziory, to ze stadionu przy ul. Bułgarskiej wywieźli trzy punkty dzięki bramkom Macieja Dąbrowskiego i Kaspera Hamalainena.Wygrana z Lechem jest ósmym z rzędu wyjazdowym triufem warszawiaków w lidze. Wcześniej mistrzowie Polski ogrywali kolejno: Koronę (4:2), Jagiellonię (4:1), Śląsk (4:0), Piasta (5:1), Arkę (1:0), Zagłębie (3:1) oraz Lechię (2:1).Wcześniejszy rekord siedmiu wygranych należał do zespołu prowadzonego przez Henninga Berga. Na przełomie sezonów 2013/14 i 2014/15 warszawiacy pokonywali kolejno: Piasta (2:1), Zagłębie (3:1), Lechię (1:0), Górnika Zabrze (3:2), Pogoń (1:0), Cracovię (3:1) oraz Jagiellonię (3:0). Passę zespołu przerwała porażka w Bielsku-Białej z Podbeskidziem (1:3).Po 28. kolejkach LOTTO Ekstraklasy mistrzowie Polski zajmują drugie miejsce w tabeli ze stratą punktu do Jagiellonii Białystok. Zespół Magiery ma cztery punkty więcej od Lechii Gdańsk i pięć "oczek" więcej od czwartego w tabeli Lecha Poznań Kolejny mecz Legia rozegra w Wielkanocny Poniedziałek, kiedy o godz. 15.30 podejmie u siebie Koronę Kielce